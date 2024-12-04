Директор Института татарской энциклопедии о планах: «Каждому району по энциклопедии»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Свой 30-летний юбилей отмечает Институт татарской энциклопедии и регионоведения им.М.Хасанова (ИТЭиР) Академии наук Республики Татарстан.

«К 30-летнему юбилею мы подошли с очень хорошими результатами. Гордостью нашего института является шеститомная энциклопедия на татарском и русском языках. Мы также развиваем наши отраслевые энциклопедии, готовы сотрудничать с муниципальными образованиями, чтобы каждый район республики имел свою энциклопедию. В планах составление тюркской энциклопедии», — рассказала журналистам директор ИТЭиР Эльмира Галимова.

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Эльмира Галимова Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

При поддержке Академии наук РТ с 4 по 6 декабря ИТЭиР проводит Международный научный форум «Региональная энциклопедистика в контексте современных инновационных вызовов». Цель форума – обмен опытом, связанным с историей становления и развития национальных и региональных энциклопедий современной России и мира. Участие в работе форума примут более 100 спикеров из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизстана.

Программа форума пройдет в 3 секциях:

«Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ: история, достижения и перспективы»

«Национально-региональные и культурно-просветительские парадигмы современных энциклопедических изданий»

«Научная методология и формы актуализации контента национально-региональных энциклопедий в условиях современных инновационных и историко-культурных вызовов»

«Спасибо Минтимеру Шариповичу (Шаймиеву) и Мансуру Хасановичу (Хасанову) за то, что создали Академию наук РТ в 1991 году. Работа академии была связана с сохранением наших обычаев, языка. Все эти исследования нужно было как-то обобщить и в одной форме издать. Институт энциклопедии — это аккумулирующий институт. Его результаты доступны всему нашему населению в рукописном и электронном вариантах. Без этого института, наверное, такого обобщенного материала бы не было. Энциклопедия — это объединяющее начало», — рассказал журналистам президент АН РТ Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Энциклопедия — это объединяющее начало» Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Поколение энциклопедистов, заложивших основу данного направления, уходит, считает научный руководитель Института башкирской энциклопедии Уильдан Саитов. Молодежь все реже использует бумажные книги, берет телефоны, ноутбуки. «Я не скажу, что это плохо. Это современное явление — так должна развиваться энциклопедистика», — отметил Саитов.

Представитель башкирского Института энциклопедии также считает, что в скором времени бумажные энциклопедии вовсе уйдут, потому что уже сегодня любой желающий может открыть энциклопедический портал, который не устареет. За 5 лет устаревает до 20% бумажной книги, привел цифры Саитов.

Уильдан Саитов: «За 5 лет устаревает до 20% бумажной книги» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В этом направлении — цифровизации энциклопедий — работает портал «Большая русская энциклопедия». В 2024 году количество запросов БРЭ достигло 36 млн.

«Если сегодня в мире побеждает точка зрения, что университеты для избранных, а для остальных — Google, то настоящая научная энциклопедия стоит на пути реализации этого принципа», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец.

Ответственный редактор «Большой русской энциклопедии» Сергей Кравец Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Официальное начало татарстанской энциклопедистики было положено 6 сентября 1989 года. Тогда было принято постановление Совета Министров ТАССР «О подготовке и издании Татарской Советской энциклопедии». В 1994 году первый президент АН РТ Мансур Хасанов занял пост директора нового научно-издательского учреждения — Института татарской энциклопедии.

«30 лет назад Татарская энциклопедия получила путевку в эту жизнь. Жизнь стремительно меняется, но сохранение исторической памяти, сохранение наследия республики остается главной задачей энциклопедии», — считает заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Сохранение наследия республики остается главной задачей энциклопедии» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На торжественном открытии трехдневного форума Фазлеева зачитала поздравление Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева, буквально приложившего руку к созданию института. Его рукой было подписано постановление 1989 года.

«Институт был создан в сложные, перестроечные, судьбоносные для страны и республики годы — в начале духовного возрождения многонационального народа республики Татарстан», — передала слова Шаймиева заместитель татарстанского Премьера.

За 30 лет было подготовлено и издано более 100 наименований энциклопедий и научно-справочных книг Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Главным достижением института служит фундаментальная многотомная «Татарская энциклопедия» на русском и татарском языках, содержащая самую полную информацию о Татарстане. За 30 лет было подготовлено и издано более 100 наименований энциклопедий и научно-справочных книг. Среди научных трудов ИТЭиР энциклопедии: «Каюм Насыри», «Населенные пункты РТ», энциклопедические справочники «Татары Узбекистана», «Арский муниципальный район».