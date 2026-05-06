Директор Института русистики рассказала о трудностях поиска древнейшего слова

Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, поскольку многие слова не сохранились в письменных источниках, сообщила РИА Новости директор Института русистики Кристина Агафонова.

Лингвист отметила, что до формирования русского языка существовал праславянский язык, из которого вышли и другие славянские языки, где те же слова могли употребляться в иной форме и с другим смыслом. Например, «духи» по-чешски – «вонявки».

Тем не менее древние памятники письменности, по словам Агафоновой, позволяют заметить удивительную преемственность. В славянской кириллице IX–X веков, так называемой «Славянской азбуке», встречаются слова, понятные и современному читателю: «быти», «мыслете», «земля».