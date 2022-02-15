Директор Института истории АН РТ призвал ценить самостоятельность научного учреждения

Сегодня в Институте истории имени Ш. Марджани АН РТ состоялось расширенное заседание Ученого совета, посвященное 25-летию учреждения и 75-летию ее первого директора Рафаэля Хакимова.

Поздравляя коллектив и юбиляра, директор Института истории Радик Салихов подчеркнул большую личную роль Хакимова в сохранении юридической самостоятельности института. «Авторитет Рафаэля Хакимова помог институту сохранить самостоятельность», — сказал Салихов.

Он отметил, что на протяжении всей своей деятельности институт является государственным бюджетным учреждением, работающим под эгидой Министерства образования и науки РТ. «Все это позволяет активно сотрудничать с другими институтами, Академией наук РТ, развивать самостоятельные проекты, выполнять государственные заказы. Результатами нашей работы, признанной в России и мире, мы во многом обязаны и нашей самостоятельности», — сказал директор Института истории.

«Эта практика, когда научные институты работают под крылом министерства науки, давно доказала свою эффективность. Именно так организованы российские академические институты», — резюмировал Радик Салихов.