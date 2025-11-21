Директор Института археологии АН РТ расскажет казанцам о золотоордынском городе Наровчате

Айрат Ситдиков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В четверг, 27 ноября, директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков в рамках лектория «Миллиард.Татар» проведет экскурсию «Город Наровчат: утерянная жемчужина Золотой Орды» по выставке «Знатный был улусный город Царства Золотой Орды» и прочитает лекцию об истории этого средневекового мегаполиса, а также о его раскопках.

Выставка через находки археологов рассказывает историю крупнейшего золотоордынского города. На лекции историк расскажет о том, почему Наровчат был построен вдали от Волги, действительно ли хан Узбек принял ислам именно там, как археологические находки свидетельствуют о богатстве и величине города и что случилось с Наровчатом после распада Золотой Орды.

Местом проведения мероприятия станет Музей государственности татарского народа и Республики Татарстан (территория Кремля, 1а). Начнется лекция в 17.30. Участие платное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Лекция будет организована на втором этаже и продлится 40 минут. Затем участники спустятся на первый этаж, где и состоится экскурсия.