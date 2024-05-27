Директор «Имплемента»: Проект на НКНХ увеличит выпуск полистирола в России в 1,5 раза

Установка полистирола на «Нижнекамскнефтехиме» позволит увеличить российские мощности по производству этого продукта в полтора раза и заместить около 80 тыс. тонн импортной продукции. О реализуемом СИБУРом проекте рассказал управляющий директор консалтинговой компании «Имплемента» Дмитрий Акишин.

«В результате реализации проекта российские мощности по производству полистирола вырастут в полтора раза. Кроме того, удастся увеличить загрузку линии по выпуску АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн, которая сейчас используется менее чем на 10%. Эффективная марочная корзина продукции может позволить как заместить около 80 тыс. тонн импортного полистирола и 30 тыс. тонн АБС-пластиков на российском рынке, так и усилить позиции компании на мировом рынке», — отметил руководитель.

Помимо этого, выход на самообеспечение, подчеркнул Акишин, создает благоприятные условия для развития переработки пластиков внутри страны и ускорения роста спроса со стороны производителей крупной бытовой техники, пищевой упаковки, медицины, автопрома, строительной отрасли.

СИБУР построит на «Нижнекамскнефтехиме» установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола. Полистирол станет конечным продуктом данной цепочки. Проектная мощность производств — 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год соответственно.