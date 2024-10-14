Директор ИФиМК КФУ рассказал об итогах приемной кампании 2024 года

Для коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации приемная кампания прошла очень успешно. В этом году на первый курс приняли почти 1,5 тысячи студентов. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал директор ИФиМК КФУ Радиф Замалетдинов.

«Нас очень радует, что практически на все реализуемые программы поступили очень подготовленные ребята. В этом году, как и в предыдущие годы, мы приняли 53 стобалльника. Они представляют не только Республику Татарстан, но и всю нашу огромную страну», — поделился директор института.

Также в этом году институт набрал «довольно большое» количество студентов-иностранцев по программам русского языка и литературы — их более 400.

«Мы надеемся на то, что V Казанский международный лингвистический саммит поспособствуют привлечению талантливой молодежи на наши программы», — добавил Замалетдинов.

По программе «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика» Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая ИФиМК приняла 26 студентов. Данная программа, а также направления «Реклама и связь с общественностью» и «Издательское дело» ВШНКиО им. Г. Тукая реализуются при поддержке агентства «Татмедиа».