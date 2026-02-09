Директор гимназии №26 Набережных Челнов награжден ведомственной наградой Минобороны

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал аппаратное совещание с истории, которая, по его словам, стала ярким примером гражданской позиции и настоящего патриотизма.

Речь шла о директоре гимназии №26 Андрее Сальникове. Как сообщил мэр, с началом специальной военной операции руководитель одного из сильнейших образовательных учреждений города и республики в свободное от основной работы время ежедневно выходил на предприятие «Ремдизель», где вместе с рабочими участвовал в сборке военной техники.

«Вот руководитель образовательного учреждения попал в одну интересную историю. С началом специальной военной операции Андрей Львович ежедневно после завершения рабочего дня шел на предприятие “Ремдизель”. Вместе с работниками предприятия собирал военную технику. И это на протяжении не одного года», – отметил Наиль Магдеев.

По словам мэра, этот труд долгое время оставался неизвестным широкой общественности.

«Мы об этом бы и не знали – он не афишировал, никому не говорил. Но появился приказ начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации о поощрении Сальникова Андрея Львовича ведомственной наградой за его добросовестный труд», – подчеркнул Магдеев.

Работая на «Ремдизеле» в свободное время, Андрей Сальников не только вносил вклад в поддержку армии, но и повысил свою профессиональную квалификацию.

«Он пришел на работу специалистом пятого разряда, а за время специальной военной операции стал специалистом шестого разряда. Вы чувствуете, какие люди есть среди нас в городе Набережные Челны?» – обратился к участникам совещания мэр.

По поручению руководства предприятия награду было решено вручить публично, чтобы горожане знали своих героев.

«Патриоты есть не только на линии боевого соприкосновения. Патриот есть и в тылу – здесь, своим трудом помогает армии. Техника, которую выпускает “Ремдизель”, поставляется в Вооруженные силы Российской Федерации, и она собирается руками наших челнинских мужчин», – отметил Наиль Магдеев.

В ходе совещания была озвучена выписка из приказа Министерства обороны РФ: за значительный вклад в обеспечение развития автомобильной техники, организацию и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации «За создание автомобильной техники» награжден Сальников Андрей Львович – специалист первой категории отдела по специализированным процессам АО «Ремдизель», директор МБОУ «Гимназия №26».

История, прозвучавшая на аппаратном совещании, стала напоминанием о том, что вклад в общее дело Победы возможен и на передовой, и в тылу – через ежедневный, зачастую незаметный труд.