Директор ГИМ: Дискуссии о выносе тела Ленина из Мавзолея носят популистский характер

Дискуссии о выносе тела Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве могут привнести ненужный разлад в общество, заявил директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин в интервью «Известиям».

Директор ГИМ уточнил, что он в таких дискуссиях не участвует.

«Есть люди, принимающие коммунистическую идеологию, а есть те, кто не приемлет и считает революцию и последующие события смутой. Естественно, у них различные позиции и по вопросу нахождения тела Ленина на Красной площади», — поясняет он.

По мнению Левыкина, соответствующее решение возможно принять, когда пройдет время, и к событиям, деятелям ХX века общество будет относиться более взвешенно, не так строго и эмоционально.

«Возможно, пройдет время, отношение к событиям и деятелям ХX века станет более взвешенным, лишенным столь острого и эмоционального аспекта. Тогда и будет принято соответствующее решение», — пояснил он.

Директор ГИМ считает также, что положительное решение о выносе тела вождя мирового пролетариата повлечет за собой дискуссию, что делать с Мавзолеем, который нельзя разрушать, так как это памятник архитектуры, часть ансамбля Красной площади, находящейся под охраной ЮНЕСКО.

«Разрушение Мавзолея станет нарушением международного законодательства. Так что, все разговоры о выносе тела Ленина из Мавзолея больше имеют популистский характер», — добавил Левыкин.