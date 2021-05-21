Директор Германо-Российского форума: «Казань нас радушно встретила»

Научный директор Германо-Российского форума политолог Александр Рар выразил благодарность Казани за организацию Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай».

«Казань нас радушно встретила», — заметил эксперт.

Благодаря общению представители стран Центральной Азии смогли лучше понять, в чем заключаются основные проблемы, которые сейчас обсуждают во всем мире.

«Мюнхенская конференция по безопасности, партийные съезды и другие конференции проходят по-прежнему в онлайне, а „Валдай“ начинает заседания в офлайне», — подчеркнул Рар, обратив внимание на постепенный отказ международного клуба от коронавирусных ограничений.