Директор фирмы по производству подсолнечного масла пойдет под суд в РТ за хищение 152 млн

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело против экс-руководителя фирмы по производству подсолнечного масла Vivid. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении денег компании в особо крупном размере.

Выяснилось, что с 2017 по 2021 год он, будучи гендиректором, брал кредиты на имя компании, но тратил деньги на себя. Таким способом он вывел из организации более 149 миллионов рублей.

В 2022 году он продал автомобиль Mercedes-Benz своей жене всего за 1,2 млн рублей, хотя его реальная стоимость была выше 5,4 млн.

Тогда же он продал два грузовика IVECO другим покупателям также значительно дешевле их стоимости, присвоив разницу — еще почти 3 млн рублей.

Суд наложил арест на его имущество на сумму более 47 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Вахитовский районный суд Казани.