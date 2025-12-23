Директор филиала ЦОК АПК в РТ Татьяна Менликиева приняла участие в акции «Елка желаний»

Фото: Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В преддверии Нового года коллектив филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан во главе с директором Татьяной Менликиевой исполнил заветные мечты казанских школьников с ограниченными возможностями здоровья, но при этом демонстрирующих большие таланты в искусстве и моделировании, а также успехи в школе, на олимпиадах и конкурсах.

Среди них 11-летний Рубис, увлекающийся математикой, и 13-летняя Анастасия – активная участница инклюзивного театрального проекта в школе. Ребята написали письма Деду Морозу, рассказав о своих мечтах – модели военной машины и конструкторе цветов.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» их мечты осуществились в стенах филиала ЦОК АПК в РТ. Помимо подарочного набора и конструктора дети получили сладкие подарки и праздник со сказочными героями.

Еще одного особенного ребенка – шестилетнюю Настю, активную участницу инклюзивного фестиваля «Открывая себя», реализуемого на грант Раиса Татарстана Рустама Минниханова, представители филиала поздравили уже дома. Девочка мечтала о новом двухколесном велосипеде, который ей торжественно подарили в присутствии семьи.

«Елка желаний» – это замечательный марафон добра, который не оставляет равнодушным ни одного сотрудника нашего филиала. В прошлом году благотворительная акция охватила семерых детей, главным желанием которых были не столько подарки, сколько чудеса и сказки, которые создают атмосферу радости и волшебства, наполняя их жизнь незабываемыми моментами», – рассказала журналисту «Татар-информа» Татьяна Менликиева.