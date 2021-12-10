Директор филиала АО «Татэнерго» Юрий Болтиков возглавил исполком Нижнекамска
Руководитель Нижнекамских тепловых сетей (филиал АО «Татэнерго») Юрий Болтиков стал руководителем исполнительного комитета города Нижнекамска. Об этом стало известно на XX сессии Городского совета Нижнекамска.
В своем выступлении Юрий Болтиков отметил, что хотел бы продолжить начатую работу в родном городе в новом направлении. За его плечами 12 лет работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и 8 лет в энергосистеме.
С 2001 года Болтиков занимался сферой ЖКХ, курировал вопросы капремонта жилого фонда, занимался инвестиционными программами и нововведениями. С 2013 года связал свою работу с энергетикой, с 2019 года возглавил филиал. Пройдя непростой путь, Болтиков уверен, что «все решаемо».
«Сезон отключения горячей воды, состояние дорог, бесхозные строения, сложности с общественным транспортом, брошенные автомобили, бродячие собаки — все эти вопросы были и остаются сегодня. По ним однозначного решения нет. В случае избрания меня руководителем исполкома эти вопросы станут для меня приоритетными наряду с другими», — подчеркнул спикер.
Всего на конкурс поступило четыре заявки от Артема Анисимова, Юрия Болтикова, Рузиля Хадиева, Валерия Старицкого. Все 19 депутатов на сессии проголосовали единогласно.