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Директор Елабужского музея-заповедника: Посетителей из Татарстана меньше, чем москвичей
Среди посетителей Елабужского музея-заповедника жителей Татарстана заметно меньше, чем гостей из Москвы. Об этом рассказала директор музея-заповедника Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Хочется, чтобы жители РТ в первую очередь узнали историю собственной республики. К сожалению, их значительно меньше, чем москвичей. Наверное, большое видится на расстоянии», — констатировала заслуженный работник культуры России и Татарстана.
«Мне очень обидно, когда в конце года мы считаем количество посетителей из Республики Татарстан. Я очень живо реагирую на это», — подчеркнула она.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабужский музей-заповедник пополнится новым объектом — обновленным музеем-театром «Трактир».
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