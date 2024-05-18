Директор Елабужского музея-заповедника: Посетителей из Татарстана меньше, чем москвичей

Среди посетителей Елабужского музея-заповедника жителей Татарстана заметно меньше, чем гостей из Москвы. Об этом рассказала директор музея-заповедника Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Хочется, чтобы жители РТ в первую очередь узнали историю собственной республики. К сожалению, их значительно меньше, чем москвичей. Наверное, большое видится на расстоянии», — констатировала заслуженный работник культуры России и Татарстана.

«Мне очень обидно, когда в конце года мы считаем количество посетителей из Республики Татарстан. Я очень живо реагирую на это», — подчеркнула она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабужский музей-заповедник пополнится новым объектом — обновленным музеем-театром «Трактир».