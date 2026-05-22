Директор департамента ЦБ Данилов заявил, что цены на жилье его шокируют

Нынешние цены на жилье шокируют, но рынок должен пройти трансформацию, и в результате на нем сложится новый баланс, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, сообщает РИА Новости.

На конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса» Данилов признался, что его больше всего волнует, когда он смотрит на объявления и видит эти цены. Он не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы это покупать, добавил он.

По словам представителя ЦБ, сейчас рынок жилья проходит фазу, когда доля госпрограмм снижается, идет донастройка программ господдержки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот. На фоне периодов высоких продаж (2,5–3,5 млн кв. м в месяц) цены перегрелись, отметил Данилов. Необходимо найти новый баланс, а что будет с ценой – большой вопрос, заключил он.

Согласно сообщению, в конце прошлого года аналитики bnMAP.pro отмечали, что почти во всех городах-миллионниках снизились продажи новостроек. При этом средняя цена квадратного метра выросла: в Москве – до 433,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – до 274,7 тыс., в Омске – до 155,6 тыс., в Краснодаре – до 153,4 тыс., в Челябинске – до 145,3 тыс. рублей.