Директор Центра спортивной подготовки Михаил Смолкин: «Садреев – штучный товар»

Член попечительского совета Поволжского государственного университета физической культуры спорта и туризма, директор Центра спортивной подготовки Михаил Смолкин прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» серебряную медаль татарстанского прыгуна с трамплина Данила Садреева на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что сборная России по прыжкам с трамплина заняла второе место в командном соревновании Олимпиады. По словам Смолкина, Татарстан долго шел к медалям Олимпийских игр в дисциплине прыжков с трамплина.

«Вы же помните, у нас были Набеев, Панин… Наши прыгуны и двоеборцы весь пьедестал на внутренних соревнованиях занимали. Но на Олимпиаде такая конкуренция, что их уровня было недостаточно для того, чтобы бороться за медали. А здесь все сошлось. Садреев молод, но уже начал раскрываться, как личность и спортсмен, и в Пекине вошел в элиту прыгунов в компании с самыми именитыми атлетами», - заявил Смолкин.

Также эксперт высказался о высоком потенциале Садреева, назвав татарстанского спортсмена штучным товаром. «Можно только предполагать, какой у него потенциал! Вы обратите внимание, что Данил установил рекорд трамплина! И там был ветер встречный, который помог ему как бы парить, и в соответствии с сегодняшними правилами у него была большая компенсация - много очков сняли – и он «слетел» на седьмое место. В прыжках с трамплина спорстмена такого класса – «штучный товар». Садреев – наш очередной самородок, выросший благодаря самоотверженной работе его личного тренера Николая Герасимова, душу вкладывающего в своих учеников.

И в то же время можно говорить и о нашей татарстанской прыжковой школе. О созданной в республике системе, которая стабильно выдает классных спортсменов. Но это тот случай, когда зерну требуется хорошая почва - условия для тренировок. У нас они оставляют желать лучшего. Трамплины, что в Казани, что в Лениногорске на 4 с минусом. Талантливых детишек много, своя тренерская школа. Этот вид спорта достоин того, чтобы вложиться в его развитие и укрепление материальной базы», - заявил Смолкин.