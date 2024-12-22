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Директор Центра семьи и демографии рассказала о проблемах современных бабушек
Директор Центра семьи и демографии Айгюль Хурамшина во время «семейного» телемарафона рассказала о проблемах современных бабушек.
«Сегодня сформировался образ "бабушки со стороны". Это следствие благополучия нашего общества. С одной стороны, бабушки-дедушки часто живут отдельно, у всех свое жилье. Но в связи с этим бабушки и дедушки не присутствуют в жизни своих внуков ежедневно, они приходящие и помогают на каникулах и выходных. Но сокращается количество времени общения с внуками. Это новая проблема, которую предстоит решать», – сообщила спикер.
Она также вспомнила о результатах исследования «Семья Татарстана», по результатам которого установлено: есть корелляция между приверженностью национальным традициям и приверженностью семейным ценностям.
«Те люди, которые стараются сохранить национльные традиции в своих семьях, они хранят и семейные ценности. Это характерно и для татар, и для русских, и для чувашей и для удмуртов», – рассказала Хурамшина.
Отметим, что Хурамшина сама является многодетной мамой – у нее трое детей. По ее мнению, существующие меры поддержки семей в Татарстане и России в целом помогают родителям решиться на несколько детей.
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