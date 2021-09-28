Кружки для взрослых, проекты для подростков: новый директор КЦ Пушкина поделилась планами

Директор Центра русского фольклора Казани Галина Елистратова покинула пост и возглавила культурный центр имени Александра Пушкина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сама Елистратова.

«Министерством культуры РТ был объявлен конкурс, где участники должны были представить план дальнейшего развития культурного центра. В моем проекте было уделено внимание кружковой деятельности, ее усилению. Хотелось бы, чтобы она была направлена не только на детей, но и на взрослую аудиторию», – рассказала Елистратова.

По словам нового директора, основная направленность культурного центра Пушкина пока не претерпит изменений. На данном этапе в планах усилить сотрудничество как с различными общественными, так и с автономными организациями.

«Также мы сформировали план мероприятий для программы “Пушкинская карта”, который сейчас находится на согласовании», – отметила Елистратова.

Теперь руководителем Центра русского фольклора стала художественный руководитель организации Светлана Первакова, которая более 17 лет проработала на благо учреждения.

По словам Галины Елистратовы, сотрудничество двух культурных учреждений будет продолжено.

«До того, как я покинула пост директора центра, мы тесно сотрудничали с КЦ имени Пушкина, проводили общие проекты. Планируем продолжить совместную деятельность, так как в культурном центре есть направления, связанные с традиционной культурой», – подчеркнула директор.