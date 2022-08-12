Директор Большого театра: «В Болгаре нужно делать музыкально-театральный фестиваль»

На территории Болгарского музея-заповедника завершился первый день исторического события для Татарстана. В формате open air была поставлена татарская опера «Кара Пулат» («Черная Палата»). Спектакль на музыку композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса стал первой попыткой в республике поставить оперу под открытым небом.

Свидетелем амбициозного проекта стал директор Большого театра Владимир Урин, который вместе с супругой Ириной Черномуровой проводит отпуск в Болгаре.

«Ставить оперу под открытым небом – очень непростая задача. На мой взгляд, решить ее удалось, спектакль выполнен замечательно. Я получил колоссальное удовольствие», – поделился впечатлениями он.

Владимир Урин находится здесь уже 12-й день, и за время пребывания успел погрузиться в историю великого города.

«Мне кажется, что в этих локациях нужно делать музыкально-театральный фестиваль. Он бы имел успех», – уверен он.

Его супруга – начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого – добавила: «Я бы поставила здесь оперу „Юдифь“ Александра Серова».

На вопрос корреспондента, ждать ли Болгару Большой театр в случае реализации фестиваля, Владимир Урин ответил, что сейчас таких громких заявлений делать бы не стал, однако обещал подумать.