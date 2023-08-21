Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директор АСУДД Казани предстанет перед судом после падения светофора на пешеходов
Завершилось расследование уголовного дела против 62-летнего директора МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 13 апреля на Парина на 76-летнего мужчину и его 45-летнюю дочь, которые ждали зеленого сигнала на пешеходном переходе, упала опора светофора. В результате оба были госпитализированы с различными травмами.
По версии следствия, светофор упал из-за несоблюдения правил эксплуатации оборудования. Обвиняемый не выявил дефект сварного шва и не организовал профилактические, диагностические и срочные противоаварийные мероприятия.
Дело направлено на рассмотрение в суд.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа