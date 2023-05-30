Директор астраханской школы стала заслуженным учителем Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РТ» директору средней общеобразовательной школы №74 им.Габдуллы Тукая в Астрахани Надежде Гоголевой. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя республики.

Звание Гоголевой присвоено за заслуги в области образования и активную общественную деятельность, говорится в документе. Школа создана в Астрахани в 1926 году.

Другим указом Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник физической культуры РТ» тренеру по греко-римской борьбе спортшколы им. Олимпийского чемпиона Б.Г.Кузнецова, члену региональной национально-культурной автономии татар Астраханской области Фариду Кадырову. Награду он получил за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, председателю региональной национально-культурной автономии татар Астраханской области Динаре Межитовой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РТ» за большой вклад в развитие и сохранение татарской национальной культуры.