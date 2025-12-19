Глава «Доброй Казани»: Семьи с без вести пропавшими – на особом контроле у государства

Президент Владимир Путин отметил в своей речи, что число разыскиваемых с начала года сократилось на 50% благодаря мерам Министерства обороны, а вопросы их семей находятся на особом контроле. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась директор АНО содействия развитию благотворительности «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, комментируя прямую линию Владимира Путина.

«Президент говорил о системной работе по теме без вести пропавших. Вопросы таких семей находятся на особом контроле – это не просто статистика. Это свидетельство того, что государство выполняет свой моральный долг перед каждым защитником Отечества и его близкими. На муниципальном уровне мы продолжим оказывать всемерное содействие в этой работе, а в настоящий момент у АНО "Добрая Казань" действует программа по материальной помощи для таких семей до получения выплат», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, Путин сказал важные вещи о том, что устойчивость страны складывается из прочности ее регионов.

«Экономическая стабильность, социальная ответственность и единство общества, о котором говорил Владимир Путин, – это и наши общие приоритеты в работе на благо жителей Татарстана. Мы будем и дальше направлять наши усилия на то, чтобы федеральная политика находила свое эффективное воплощение в жизни нашего города и республики», – подытожила она.