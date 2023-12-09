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Директор АНО «Добрая Казань» о выдвижении Путина: Он делает наш народ единым
Владимир Путин сохраняет единство российского народа и обеспечивает стабильность, поэтому стране очень важно сохранить такого лидера во главе государства. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась директор АНО содействия развитию благотворительности «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.
«Я считаю, что нам сейчас необходимо единство. Кандидатура Путина сохраняет единение народа и обеспечивает стабильность в обществе», – отметила собеседница агентства.
Мерзлякова обратила особое внимание на то, что даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, фонд президентских грантов в России не только не сокращает финансирование некоммерческого сектора, но, наоборот, даже увеличивает его объемы. Это позволяет в полной мере реализовывать благотворительные проекты, в чем большая заслуга действующего Президента страны.
Напомним, Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой. По его мнению, действующего главу государства поддерживает «вся Россия».
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.
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