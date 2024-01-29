Директор Альметьевского театра: Наш театр старше Альметьевска - документы подтверждают

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В этом году Альметьевский татарский государственный драматический театр отметит свое 80-летие. Согласно документам, театр в Альметьевске возник даже раньше, чем был построен сам город.

«Альметьевский театр еще недавно отметил 70-летие. Нас с удивлением спрашивают - как так? А вот так - значит, театр также развивал и город», – пояснила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор театра Фарида Исмагилова.

Юбилей пройдет под слоганом “Театр - душа города”. Под таким же названием в издательстве “Рухият”выйдет книга, посвященная истории театра. «Очень благодарны издательству “Рухият”. Безусловно, мы всегда чувствуем заботу “Татнефти”. Но если сам не будешь работать, никакая поддержка тебе не поможет», – отметила директор театра.

Торжественный вечер к 80-летию театра запланирован на 13 октября.

Рузиля Мухаметова