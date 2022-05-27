Дирекцию парков и скверов Казани уличили в недопуске к торгам самозанятого

УФАС по Татарстану признало Дирекцию парков и скверов Казани нарушившей антимонопольное законодательство, поскольку учреждение не допустило к участию в торгах самозанятого. Об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами замруководителя татарстанского управления Алмаз Яфизов.

«Дирекция парков и скверов Казани проводила торги на реализацию нестационарного торгового объекта для размещения киоска по прокату спортивного снаряжения — велосипедов, самокатов. При этом самозанятый заявился на участие, как физическое лицо, без оформления в качестве индивидуального предпринимателя. Его отклонили из-за того, что он не попадает под категорию индивидуальных предпринимателей либо коммерческих организаций. Однако он зарегистрирован в качестве самозанятого, платит налоги и поэтому посчитал, что его права ущемлены», — сказал спикер.

Изучив материалы дела, специалисты УФАС по РТ пришли к выводу, что самозанятого действительно необоснованно отклонили от участия в торгах. Дирекцию парков и скверов Казани признали нарушившей закон «О защите конкуренции», выдали соответствующее предписание о том, чтобы права самозанятого были восстановлены. В результате торги были переиграны.

«Но несмотря на это, наше решение пытались оспорить в Арбитражном суде РТ и в других инстанциях. Суды поддержали наше решение и сказали, что самозанятые имеют право участвовать в торговых процедурах, даже если это в муниципально-правовых актах местного уровня пока не прописано. Если федеральный закон это позволяет¸ значит, нужно привести нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в соответствие федеральным нормам», — подчеркнул Яфизов.

Спикер отметил, что большинство муниципалитетов не дает возможности самозанятым участвовать в таких торгах. К примеру, в торгах по сезонной установке киосков по продаже мороженного. В связи с этим УФАС выдало более 10 предупреждений в отношении органов местного самоуправления. В частности, в этом году были выданы предупреждения в отношении исполкома Казани, Верхнеуслонского и Высокогорского районов.

Всего в рамках работы УФАС по РТ по контролю за органами власти в 2022 году возбуждено семь дел, выдано 14 предупреждений и вынесено 15 решений о признании нарушений антимонопольного законодательства. В числе основных дел — препятствие деятельности субъектам малого бизнеса. Для этого антимонопольной службой был проведен мониторинг более 20 сайтов и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части ведения торгов по размещению рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.