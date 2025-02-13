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СВО 13 февраля 2025 16:57

Дирекция парков и скверов Казани объяснила, почему убрали плакат погибшим бойцам СВО

Сегодня в ряде СМИ и соцсетях распространились сообщения о том, что Дирекция парков и скверов Казани демонтировала плакат в честь погибших участников СВО. Отмечалось, что памятный баннер якобы был «некрасивый».

Баннер 8 февраля установил в парке Победы казанец Юрий Мариненко. Его сын, боец батальона «Алга», погиб на СВО. В тот же день состоялся траурный митинг, посвященный годовщине штурма Угледара, где погибли бойцы именного батальона.

Как сообщили «Татар-информу» в мэрии Казани, изготовленный баннер демонтировали 12 февраля. Там отметили, что причиной демонтажа стали мероприятия по созданию мемориальной зоны, посвященной участникам СВО.

«Эскизный проект мемориала уже готовится. В ближайшее время будут начаты работы по его установке», – отметили в мэрии столицы РТ. Также подчеркнули, что Юрий Мариненко заранее был уведомлен о демонтаже баннера.

«Мы понимаем и поддерживаем желание Мариненко почтить память бойцов. Стоит задача создать мемориал, который был бы достоин их подвига. Надеемся, совсем скоро вместе с Юрием Федоровичем мы сможем почтить память бойцов у нового мемориала», – отметили в пресс-службе мэрии Казани.

Там добавили, что исполкомом Казани для поддержки бойцов СВО, а также их семей за три года было направлено в общей сложности 2 млрд. рублей. Это и закупка различного спецоборудования, техники, автомобилей для отправки на передовую, так и бесплатное питание для детей, бесплатный проезд, посещение различных концертов, выставок и другие льготы.

#мэрия казани #именные батальоны #спецоперация #СВО
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