Дипмиссия Раиса, предвыборная финишная прямая и новый босс МВД: обзор событий недели

Фото: rais.tatarstan.ru

Дипломатический день Татарстана: Рустам Минниханов встретился с послами стран исламского мира

Значимое для Татарстана событие недели: Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с послами государств – членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Встреча с дипломатами прошла в Доме приемов МИД России в Москве, в ней принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Встречи в таком формате в Министерстве иностранных дел стали уже традиционными. Высшие российские дипломаты очень высоко оценивают усилия Татарстана по взаимодействию со странами исламского мира, в том числе и в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Раис РТ.

Рустам Минниханов выступал на этой встрече в двух ролях: как высокопоставленный дипломат и руководитель специальной дипломатической группы по взаимодействию с исламским миром и как руководитель субъекта Федерации. И эти роли в этот день в нем органично сочетались.

Как дипломат, на встрече он решительно и жестко осудил враждебные акты стран Запада и их союзников по отношению к мусульманам – здесь и имевшие место в 2023 году неоднократные акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, и геноцид палестинцев в секторе Газа. Рустам Минниханов подчеркивает, что Группа «Россия – Исламский мир» занимает твердую непримиримую позицию в отношении актов осквернения священной книги мусульман и геноцида палестинцев и поддерживает последних в их стремлении к суверенности.

Минниханов подвел некоторые итоги деятельности ГСВ «Россия – Исламский мир». В прошлом году Группа провела более десятка крупных мероприятий, уделяя внимание глобальной повестке дня, развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога, защите традиционных духовных и семейных ценностей, углублению гуманитарного сотрудничества и многому другому. В текущем году работа будет продолжена по утвержденному плану.

Таким образом, Группа «Россия – Исламский мир» в полной мере выступает сегодня объединяющей международной общественной платформой для стран исламского мира.

Как руководитель субъекта Федерации, Рустам Минниханов официально пригласил страны Исламского сотрудничества принять участие в предстоящем в мае XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Решением Президента России с прошлого года форум проводится как мероприятие федерального значения. В рамках его работы в Казани запланировано и ежегодное заседание ГСВ на тему «Россия – Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие».

Усилия Татарстана по развитию дипломатии со странами Востока не остаются незамеченными – Казань становится точкой притяжения разнообразных мероприятий самого высокого международного уровня. Так, в 2022 году столица Татарстана получила статус Молодежной столицы ОИС, ежегодно проводится Казанский глобальный молодежный саммит. А в 2025 году в Казани при поддержке федеральных органов власти и ОИС планируется проведение первых исламских юношеских Игр, в которых спортсмены 14-16 лет из более чем 40 стран будут соревноваться в 20 видах спорта.

Раис республики также напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС. Наша страна организует более 200 мероприятий межгосударственного объединения, из них Татарстан примет саммит глав государств БРИКС, порядка 20 крупных заседаний на уровне министров, а также заседания форматов «БРИКС+» и «БРИКС аутрич». Под аутрич-форматом подразумевается обширная программа неформальных диалогов и встреч, включая взаимодействие деловых кругов, экспертных центров и академического сообщества, профсоюзов, парламентариев, молодежи и гражданского общества. На саммит БРИКС+ ожидается приезд в Казань порядка тридцати глав иностранных государств и международных организаций, в том числе из мусульманских государств. Также в июне 2024 года в Казани пройдут Игры стран БРИКС.

Разумеется, Рустам Минниханов не только пригласил всех заинтересованных лиц на эти интересные и важные мероприятия, но и призвал приезжать в Татарстан «просто так»: «Всегда будем рады гостям!» – сказал он.

Мы видим, как Татарстан на глазах превращается в важный дипломатический центр страны. И не только по важному для сегодняшней России направлению взаимодействия с исламским миром – Казань становится местом встреч для всего мира.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вышли на финишную прямую: Татарстан готовится к выборам

До главной избирательной кампании последних шести лет в России осталось чуть больше недели – 15, 16, 17 марта пройдут выборы президента страны. Это важнейшее политическое событие, которое повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь, судьбу России и на то, какие процессы и как будут развиваться в мире. Так что понятно, какая ответственность лежит на всех нас.

Понятно и то, что для легитимности и прозрачности выборного процесса самое большое значение обретает его организационная сторона.

ЦИК России уже утвердил форму и текст избирательного бюллетеня на выборах президента. По решению ЦИК РТ, в республике бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – татарском и русском. Это традиционная практика, требование избирательного законодательства.

17 февраля начался агитационный период, который продлится чуть менее месяца и завершится в ноль часов 15 марта. Дня тишины в преддверии президентских выборов не будет. Для агитации на 12 телерадиоканалах в республике выделено 90 часов бесплатного эфирного времени. Это очень много. Для агитации трем политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, бесплатно предоставлено 1802 минуты (30 часов), зарегистрированным кандидатам для проведения совместных мероприятий выделено 2702 минуты, плюс еще дополнительно порядка 900 минут – на трансляцию агитационных материалов (аудио-, видеороликов). На федеральных каналах политическим партиям также предоставляется эфирное время. Кроме того, агитация ведется в сетевых СМИ и в региональных периодических печатных изданиях.

В Татарстане в дни голосования будут работать 65 территориальных и почти 3 тысячи участковых избирательных комиссий. Свыше 21 тысячи членов избирательных комиссий всех уровней прошли обучение и готовы встречать татарстанцев на избирательных участках.

Принято решение об открытии 45 временных избирательных участков. Их главная задача – обеспечить возможность голосования для всех граждан, которые временно не могут проголосовать на своем постоянном избирательном участке. Большая часть временных избирательных участков расположена в больницах, кроме того, их можно будет найти в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

В Татарстане продолжается прием заявлений для голосования через сервис «Мобильный избиратель». Это стандарт работы избирательной системы. Сервис позволяет проголосовать на удобном для избирателя участке не по месту регистрации (прописки).

Кроме того, в Татарстане с 17 февраля реализуется информационно-просветительский проект «ИнформУИК». Он направлен на информирование о предстоящих выборах, для этого члены участковых комиссий совершают подомовой обход избирателей. Обходчики должны посетить всех татарстанских избирателей, а это более 2,9 млн человек. Члены избиркомов уже обошли более 1,5 млн квартир и домовладений, что составляет 86% от их общего числа, сообщили «Татар-информу» в ЦИК РТ.

Что касается прозрачности выборов, то в день голосования на участках ожидается присутствие значительного числа наблюдателей. По предварительным оценкам, в Татарстане их будет около 10 тысяч. Подготовкой наблюдателей активно занимаются Общественная палата РТ, партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, кандидаты на президентский пост.

Также в дни голосования на избирательных участках по всему Татарстану будут работать средства видеонаблюдения и видеофиксации. Непосредственно подсчет голосов начнется по итогам завершающего дня голосования – 17 марта.

Скоро всем нам предстоит сделать ответственный выбор, от которого зависит судьба страны на ближайшие шесть лет. Этот выбор очевиден каждому патриоту нашей страны, и его следует подтвердить. А для этого важно обязательно прийти на участки и проголосовать.

Фото: rais.tatarstan.ru

Сабантуй в Сочи: Минниханов и Кириенко на фестивале молодежи

В Сочи на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие под эгидой Росмолодежи вызвало небывалый интерес – были поданы сотни тысяч заявок на участие в нем из 190 стран мира. При этом было много заявок из западных стран, что в очередной раз свидетельствует, что блокада нашей страны, «отмена России» со стороны Запада провалились. К сожалению, из-за ограниченности мест удовлетворить все поступившие заявки оказалось невозможно. Но даже в таком формате мероприятие получилось очень представительным – в фестивале приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных. На площадке фестиваля были представители 300 народов.

Разумеется, Татарстан не мог оставить такое событие мирового уровня без внимания. На Медальной площади в «Сириусе» был развернут павильон «Казань» площадью 1,5 тыс. кв. метров, где прошли образовательные и концертные программы, культурные вечера, мастер-классы. Ну и куда же без Сабантуя? Делегация Татарстана организовала на Всемирном фестивале молодежи татарский национальный праздник, участниками которого стали более 500 человек.

Раис Татарстана своим личным присутствием поддержал это мероприятие и молодежную делегацию нашей республики. На Сабантуй в Сочи кроме Рустама Минниханова пришли также первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

С гордостью можно сказать, что как сам павильон нашей республики, так и программа, реализуемая татарстанской молодежной делегацией, – все это оказалось отличным от других региональных презентаций в самую лучшую сторону. Такие мероприятия помогают продвигать Татарстан в мировой молодежной среде, способствуют знакомству с республикой, укреплению ее имиджа среди молодежи. Только что в Казани успешно прошли первые «Игры будущего», ориентированные именно на молодежь, а впереди еще много молодежных саммитов и соревнований. Так что Казань становится не только значимой мировой международной площадкой, но и одним из ведущих центров притяжения молодежи со всего мира.

Фото: rais.tatarstan.ru

Немного грустно: Казань простилась с первыми «Играми будущего»

В минувшее воскресенье в Казани официально завершились первые в истории «Игры будущего» с участием спортсменов из 107 стран. Красочная мультимедийная церемония закрытия прошла в МВЦ «Казань Экспо» и продлилась около двух часов. На протяжении двух недель столица Татарстана находилась во власти фиджитал-спорта – абсолютно нового явления не только для России, но и для всего мира.

На открытии турнира присутствовали Президент России Владимир Путин и главы сразу пяти дружественных государств. На закрытии центральные места перед сценой заняли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Окружали их другие почетные гости – экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, организатор «Игр будущего» Игорь Столяров, мэр Казани Ильсур Метшин, чемпионы турнира по MLBB из Филиппин (команда AP.BREN) и многие другие.

Рустам Минниханов произнес на закрытии турнира трогательную речь. «Мероприятие торжественное, но немного грустное. Наша столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели. Я искренне хочу поблагодарить руководство страны, Президента России Владимира Путина за доверие провести это мероприятие у нас, в столице Татарстана, и глав других государств СНГ, которые нашли время посетить игры», — сказал руководитель республики.

«Это огромный успех. Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — добавил к этому Дмитрий Чернышенко. Он же заявил о громадном мировом интересе к соревнованиям. «Игры будущего» посмотрели 2,2 миллиарда человек по всему миру, подчеркнул вице-премьер.

Главный же итог соревнований, помимо колоссального количества просмотров, заключается в том, что Россию не удалось изолировать. Нашу страну не удалось выключить из спорта вообще. Более того, она стала зачинателем новых спортивных дисциплин, инновационных и зрелищных, ориентированных на молодежь, то есть на будущее нашей планеты.

Фото: rais.tatarstan.ru

Человек опытный, с аналитическим складом ума: в Татарстане представили нового главу МВД

Событие не недели, а всего года для органов внутренних дел Татарстана – состоялось представление нового главы МВД нашей республики. Им стал уроженец Астрахани, татарин по национальности, 51-летний Дамир Сатретдинов. Сатретдинов начинал свою карьеру на родине, где прошел все ступени службы от простого оперуполномоченного до начальника полиции УМВД по Астраханской области. В период службы в Астрахани на его счету немало громких уголовных дел, фигурантами которых выступали чиновники, в том числе мэр Астрахани Михаил Столяров, осужденный в 2014 году за взяточничество.

Боролся в родном городе Дамир Сатретдинов не только с коррупцией, но и с ОПГ, которые в те годы мешали спокойно жить астраханцам. К ответственности привлекал не только самих участников ОПГ, но и тех, кто способствовал процветанию группировок. В 2010 году к пожизненному заключению был приговорен начальник астраханского УБОП Ринат Салехов, его отправили в известную колонию «Черный дельфин». Вместе с ним были осуждены девять милиционеров и гражданских, признанных виновными в серии заказных убийств, фальсификации уголовных дел и превышении должностных полномочий. Пособники Салехова получили от 3 до 25 лет колонии.

В феврале 2020 года Сатретдинов стал заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Хакасия, а в октябре того же года – начальником Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. И здесь Дамир Растямович продолжал непримиримую борьбу с нарушителями закона. Так, в 2022 году за превышение должностных полномочий был задержан вице-мэр Сургутского района ХМАО Муслим Асадуллаев. Ханты-Мансийский АО по итогам 2022 года является лучшим по раскрытию преступлений не только в Уральском федеральном округе, но и по всей стране. Число преступлений там идет на убыль, а раскрываемость растет.

Так что если судить по делам, то новый глава МВД Татарстана – человек требовательный, принципиальный и порядочный, с аналитическим складом ума. На новом посту ему придется решать множество первостепенных задач – в Татарстане в ближайшее время пройдет множество масштабных мероприятий, от выборов президента России до саммита БРИКС. Здесь важно обеспечить общественную безопасность. Кроме того, в последнее время резко возросли угрозы экстремизма и терроризма. Растет преступность среди мигрантов – и с этим тоже следует бороться.

Если судить по жизненному треку Дамира Сатретдинова, по его опыту, заслугам и характеру – все должно у него получиться. Пожелаем же ему удачи на новом ответственном посту!