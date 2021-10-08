Дипломные работы студентов КНИТУ-КХТИ признаны лучшими в Татарстане

фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого Центром стандартизации, метрологии и испытаний совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Победителями в номинации «Лучшая дипломная работа выпускников вузов Республики Татарстан» стали студенты КНИТУ-КХТИ, которые заняли весь пьедестал.

1-е место — Розалия Саетова, «Реформирование деятельности испытательной лаборатории ООО „Газпром трансгаз Казань“»;

2-е место — Сергей Лавринов, «Валидация и верификация методики калибровки газоанализаторов для определения содержания компонентов в газовых средах»;

3-е место — Адель Раимов, «Проект внедрения бережливого производства как элемента интегрированной системы менеджмента».

Конкурс проводится с 1998 года в целях выявления высококачественных товаров и услуг, а также поддержания высокой репутации татарстанских производителей качественной продукции.