Руc Тат
16+
Общество 23 февраля 2026 19:27

Дипломаты РФ и Белоруссии в День защитника Отечества почтили память советских воинов

В День защитника Отечества российские дипломаты вместе с белорусскими коллегами и представителями польских ветеранских и общественных организаций возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Варшаве.

«На мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве состоялась церемония возложения венков и цветов. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, сотрудники российских загранучреждений и посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских ветеранских и общественных организаций», – говорится в сообщении.

#День защитника Отечества #польша
В Высокогорском районе в марте откроется фотовыставка «Мой папа – герой!»

Татарстан присоединился к Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества

