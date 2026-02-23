Дипломаты РФ и Белоруссии в День защитника Отечества почтили память советских воинов

В День защитника Отечества российские дипломаты вместе с белорусскими коллегами и представителями польских ветеранских и общественных организаций возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Варшаве.

«На мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве состоялась церемония возложения венков и цветов. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, сотрудники российских загранучреждений и посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских ветеранских и общественных организаций», – говорится в сообщении.