Дипломаты КНДР возложили венки к Вечному огню в казанском Парке Победы

В казанском Парке Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в которой приняли участие представители посольства Корейской Народно-демократической республики в России. Дипломаты КНДР прибыли с визитом в татарстанскую столицу по приглашению центрального комитета партии «Коммунисты России».

Участниками церемонии стали министр-посланник посольства КНДР в России Зин Джон Хеп, политический советник Пхё Мун Су и сотрудник посольства Ким Юн Гван. Они почтили память павших советских воинов у мемориала Вечного огня, возложив символические венки в цветах национального флага КНДР.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К делегации от лица приглашающей стороны обратился первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев. Он отметил важность поддержания памяти о подвигах советских воинов, спасших мир от фашизма. По его словам, особенно актуальным этот вопрос является сейчас, когда западные страны предпринимают активные попытки переписать историю.

«Мы видим, что сегодня происходит в мире. Расширяется блок НАТО, который стремится уничтожить Россию и всех тех, кто выступает за многополярный мир и против американской гегемонии на планете. Поэтому сегодняшнее мероприятие особенно символично: мы возлагаем цветы нашим героям, погибшим в Великой Отечественной войне, в борьбе с мировым злом. Мы знаем, что наша страна и наши союзники победят, потому что за нами – правда», – обратился к участникам церемонии Валиев.

По окончании официальной части мероприятия партийцы провели для дипломатов КНДР небольшую экскурсию по экспозиции парка. Помимо этой площадки, в программе визита дипломатов есть и другие пункты: так, они планируют посетить Казанский федеральный университет и Дом-музей Ленина.

Кроме того, планируется проведение круглого стола, посвященного военным преступлениям США во время Корейской войны и их аналогов в современности. По словам организаторов дискуссии, здесь прослеживается явная аналогия с текущими событиями на Украине, где американские инструкторы также играют важную роль в качестве разжигателей конфликта.