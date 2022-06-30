Дипломаты КНДР посетят Дом-музей Ленина в Казани и обсудят агрессивную политику США

Делегация посольства КНДР в России посетит Казань 1 и 2 июля по приглашению центрального комитета партии «Коммунисты России». Дипломаты планируют почтить память павших в Великой Отечественной войне, побывать на экскурсии по ленинским местам и принять участие в круглом столе, посвященном обсуждению агрессивной политики США. Об этом «Татар-информу» сообщил первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

«Делегация посетит Казань по приглашению центрального комитета партии. Запланировано возложение венков к Вечному огню в парке Победы, посещение Казанского федерального университета и Дома-музея Ленина. Также планируется проведение круглого стола на тему „Антиимпериалистическая борьба корейского народа против агрессии США, за победу социализма, вклад воинов-интернационалистов”», — рассказал Валиев.

Ожидается, что в составе делегации в Казань приедут министр-посланник посольства КНДР в России Зин Джон Хеп, политический советник Пхё Мун Су и сотрудник посольства Ким Юн Гван.

«Одной из тем круглого стола станут военные преступления американских военных в годы Корейской войны и их аналоги в современности. На наш взгляд здесь прослеживается аналогия с событиями на Украине, где американские инструкторы играют важную роль», — пояснил Валиев.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать антироссийские санкции, а также оказывать украинской стороне различную помощь.