Дипломаты из разных стран высадили 12 яблонь в Лядском саду в Казани

Дипломатическое сообщество Казани присоединилось к общегородскому субботнику. Сотрудники консульств и сами консулы высадили 12 яблонь в Лядском саду.

«У нас периодически проходят неформальные встречи по разным направлениям. Мы решили приобщиться к общегородскому субботнику и благоустройству Казани именно в Лядском саду, который стал знаковым местом для многих дипломатов. Через много лет мы сможем вернуться и увидеть, как наши яблони выросли. Таким образом мы развиваем неформальные контакты между дипломатами и городским сообществом», - отметила председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

Она добавила, что также в посадке деревьев почувствовали и молодые люди, которые интересуются сферой международных отношений. Таким образом и молодежь может неформально пообщаться с дипломатами из разных стран.

Посадить деревья пришли представители консульств Ирина, Турции, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и МИД России.

В частности, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков пришел поучаствовать в субботнике вместе с женой и двумя детьми. По его словам, дети очень увлеченно подошли к посадке деревьев.

«Это очень хорошая инициатива. Так совпало, что сегодня у детей нет занятий в секциях, и мы решили их приобщить к субботнику. Сын самый первый начал копать ямку для дерева. Наш дипломатический корпус в Казани очень дружный. Мы всегда приглашаем друг друга на разные мероприятия, очень тесно взаимодействуем», - поделился Искаков.

Он добавил, что уже не впервые участвует в подобных мероприятиях. Такие акции зачастую проводились в Казахстане, где создали целую аллею мира, где представители разных стран сажали свои деревья. Генконсул предложил повторить такой опыт и в Казани.