Дипломаты из КНДР в Казани провели круглый стол об агрессивной политике США

Фото: первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

В татарстанской столице состоялся круглый стол с участием представителей посольства Корейской Народно-Демократической республики в России, посвященный агрессивному внешнеполитическому курсу США. Дипломаты КНДР, прибывшие в Казань по приглашению центрального комитета партии «Коммунисты России», вместе с учеными проанализировали события Корейской войны и провели аналогии с современными конфликтами, разжигаемыми при поддержке США.

Участниками многочасовой дискуссии стали министр-посланник посольства КНДР в России Зин Джон Хеп, политический советник Пхё Мун Су, татарстанские ученые и представители партии «Коммунисты России».

Фото: первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

«Между событиями Корейской войны и нынешними событиями на Украине просматривается аналогия — в обоих случаях к этому приложили руку США. Даже методы борьбы, как американцы действовали в 1950-е годы, и то, что творит киевский режим при их поддержке сейчас, очень схожи», — отметил первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

Он напомнил, что вооруженные формирования киевского режима, которые сейчас ведут боевые действия на Украине, были натренированы американскими советниками.

«Они используют методы прикрытия мирным населением и другие западные уловки при ведении боевых действий», — рассказал Валиев.

Он добавил, что в основе действий западных стран — желание зафиксировать свое военно-политическое доминирование в глобальном масштабе. Но эти планы сталкиваются с современной реальностью, где мир перестал быть однополярным. Поэтому США тратят миллиарды долларов для агрессивного подавления новых центров влияния на планете, подчеркнули участники дискуссии.

«В этой ситуации у нас просто нет выбора — необходимо отстаивать свои интересы в политике, безопасности и экономике. Нельзя допустить, чтобы однополярный мир во главе с американцами появился вновь. Иначе всех, кто с этим не согласен, просто уничтожат», — резюмировал Альфред Валиев.