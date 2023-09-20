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Дипломатия по шариату: почему Москва выбрала Казань для переговоров с Афганистаном
Переговоры с правительством Афганистана в «московском формате» пройдут на следующей неделе в Казани. По мнению экспертов, у Татарстана не только большой опыт в выстраивании отношений с мусульманскими государствами, но и много точек соприкосновения для развития сотрудничества с Афганистаном, каких – в обзоре «Татар-информа».
Татарстан как связующий канал между Россией и Афганистаном
Предыдущая встреча в «московском формате» прошла в столице России в 2022 году, но афганская сторона на нее не была приглашена. Основной причиной называлось невыполнение рекомендаций по урегулированию обстановки в Афганистане.
Площадка для новой встречи выбиралась долго и тщательно. И выбор на Казань пал не случайно. Сейчас Татарстан – один из основных каналов для выстраивания политики в афганском направлении. За последние два года в Казань уже не раз приезжали представители министерств и ведомств Правительства Афганистана, и эта площадка им знакома.
Компании республики реализуют бизнес-проекты в Афганистане, выстроены связи по линии культуры, в частности с общиной афганских татар. Исполком Всемирного конгресса татар организовал онлайн-курсы по изучению татарского языка для членов общины. Стоит отметить, что афганские татары в последние годы усилили свое влияние в северных провинциях.
Татарстан наработал опыт дипломатии с исламскими странами. Это регион с уникальными традициями и религиозными учебными центрами. Это ценят и в Афганистане, где весь уклад жизни определен принципами шариата.
Казанский фонд умеет договариваться с племенными этническими группами
Большую роль в выстраивании доверительных отношений Татарстана и Афганистана сыграл казанский Благотворительной патриотический фонд мусульман России, представительство которого работает в Кабуле уже 5 лет. По мнению аналитиков, подобной структуры, связанной с РФ, больше нет – как в части работы по гуманитарным проектам, так и по умению договариваться с различными племенными этническими группами в Афганистане.
При его посредничестве Татарстан и начали посещать представители правительства Афганистана. Начальник управления исторических объектов Министерства информации и культуры Афганистана Насими Мохаммад Хасиб стал гостем Международного форума ЮНЕСКО, который проходил в Казани. Министр высшего образования Афганистана Мухаммад Нида Надим принял участие в мероприятиях Международного форума министров образования «Формируя будущее». А в мае этого года правительственная делегация из Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи посетила Международный экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum».
Используя различные общественные площадки, в том числе и площадку Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова, Татарстан продолжает планомерное развитие отношений между Афганистаном и Россией.
Во времена СССР были построены сотни промышленных объектов
Россия медленно, но верно продолжает выстраивать конструктивные отношения с Афганистаном, а также начинает осваивать афганский инвестиционный рынок, считает обозреватель Альберт Бикбов.
«Россия уже начала де-факто процесс официального признания афганского правительства. Уже появились первые афганские дипломаты, получившие аккредитацию в российском МИДе. Продолжает работу российское посольство, тогда как многие государства свои дипломатические представительства из Афганистана отозвали. Де-юре признать новую власть в Афганистане власти России пока мешает осторожность. Тем не менее работа по налаживанию отношений с новой афганской властью продолжается», – полагает эксперт.
Также он отметил, что в Афганистане не забывают, что СССР, в отличие от американцев, на земле Афганистана не только воевал, но и строил. В 1950-80-х годах при участии Советского Союза было построено 130 промышленных и инфраструктурных объектов, включая действующую по сей день ГЭС «Наглу» на реке Кабул, ирригационные сооружения в Джелалабаде, 1,5 тыс. километров автодорог, мосты, газопроводы, три аэропорта, заводы по производству хлеба, азотных удобрений и так далее. В 1960-е советские специалисты открыли и обустроили крупные месторождения природного газа в северной провинции Дзаузджан, на время сделав Афганистан страной – экспортером голубого топлива.
«Народ Афганистана может сравнить подходы американцев и СССР. Так что сохранившаяся об этом память, безусловно, будет играть на руку России в сотрудничестве с Афганистаном.
Россия осваивает инвестиционный рынок Афганистана
По словам Бикбова, в прошлом году Россия заключила крупную экономическую сделку с правительством Афганистана, пойдя на такой шаг первой из государств с момента смены власти в 2021 году. Согласно договору, а точнее, предварительным договоренностям, Россия будет ежегодно поставлять в Афганистан по одному миллиону тонн бензина и дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа, 2 млн тонн пшеницы. И хотя Россия предоставит существенную скидку, поставка будет за деньги, а это новые рынки сбыта тех же нефтепродуктов и пшеницы, что сейчас для России очень актуально.
Также правительство Афганистана возобновило ведущиеся с 1992 года разговоры о проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Россия, формально не участвующая в проекте, надеется извлечь из него определенные выгоды. Если бы ТАПИ был построен, российский газ из арктических месторождений мог бы поступать в Индию и Пакистан не по морю, как сейчас, а через систему трубопроводов. А это большие новые рынки сбыта, которые сегодня так остро нужны российской газовой промышленности.
Еще один афганский проект, который находится в зоне интересов России, – Трансафганская железная дорога (ТАЖД). По плану она должна соединить узбекский Термез, афганский Мазари-Шариф, Кабул и пакистанский мегаполис Пешавар, важный торговый узел на границе Южной и Центральной Азии.
«Это чрезвычайно важный с точки зрения логистики масштабный проект. Российская железнодорожная монополия – РЖД хочет взять на себя проектирование, строительство и обслуживание дороги. Вопрос только в финансировании, как и с ТАПИ», – добавил Альберт Бикбов.
У Татарстана много возможностей для сотрудничества с Афганистаном
По мнению Альберта Бикбова, у Татарстана тоже много точек соприкосновения для расширения сотрудничества с Афганистаном.
«Во-первых, Татарстан может поучаствовать в поставках нефтепродуктов как в рамках российско-афганской сделки, так и вне ее. Во-вторых, Татарстан уже ведет в Афганистане консультационную и исследовательскую работу по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений – состоялось несколько поездок татарстанских нефтяников. В-третьих, если афганские власти приступят к возрождению страны и начнут массовое строительство (прежде всего инфраструктурных объектов), то Татарстан может поставить грузовые автомобили», – уверен эксперт.
По линии вооруженных сил – возможна поставка вертолетов и другой продукции оборонного комплекса Татарстана. Есть перспективы взаимодействия по проектам в сфере образования и гуманитарной сфере.
«Возможностей очень много. И если новые власти Афганистана пойдут в правильном направлении, в направлении созидания, то Татарстан вполне может принять в этом посильное участие», – считает обозреватель.
Афганистан согласовал добычу и переработку нефти и газа татарстанским нефтекомпаниям
Новое правительство Афганистана старается максимально развивать производство, и российский бизнес может принять в этом активное участие, а конструктивный дипломатический диалог двух стран облегчит эту задачу, считает руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.
«Политика прошлого правительства, которое принимало решение под диктовку США и стран НАТО, преимущественно ориентировалась на экспорт. Американцы активно продвигали свои интересы, а их компании-посредники хорошо зарабатывали, снимая процентную «шапку» с миллиардных сделок. Сейчас ситуация поменялась, и пришедшее к власти правительство делает акцент на развитии собственного производства и внутреннюю переработку сырья. И здесь открывается широкое поле для деятельности бизнес-компаний», – отметил Хабибуллин.
По его словам, в ходе ознакомительных экспедиций, которые организовал Российский деловой центр в Афганистане, российским бизнесменам показали законсервированные скважины нефти и газа, которые были пробурены еще советскими специалистами. Сейчас, кроме России, ими так же активно интересуются китайские и турецкие компании, в планах у которых постройка нефтеперерабатывающих заводов. На каких-то скважинах уже началась добыча, в среднем одна скважина дает до 500 тонн нефти в сутки. Руководство Афганистана уже согласовало добычу и переработку нефти и газа татарстанским нефтяным компаниям.
Энергетическая компания «КЭР-Холдинг» активно развивает проект строительства малой энергетики. Сейчас идет активное строительство водного канала Куштапе. И в этом направлении тоже возможно совершенно разноплановое сотрудничество бизнеса России и Афганистана.
«Руководству Российского делового центра в Кабуле поступил ряд интересных предложений, которые мы сейчас согласовываем с местными бизнесменами и правительством Афганистана. В том числе есть предложения из Республики Беларусь по сотрудничеству в экспорте и организации производства в Афганистане сельхозтехники, нефтепереработки, фармацевтики и организации на базе нашего центра их белорусского представительства. Также на днях к нам обратился Российско-Китайский консорциум по развитию в Афганистане совместных проектов в сфере зелёной энергетики. Есть, конечно, определенные сложности, и конструктивный дипломатический диалог стран облегчит эту задачу» – рассказал Рустам Хабибуллин.
Татары Афганистана хотят активно сотрудничать с Татарстаном
Возросшую активность в торговле отметил глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.
«В этом году в разы вырос экспорт наших фруктов и овощей на российский рынок. Также из России к нам поступает зерно, мука, халяльные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Из Татарстана идут в больших объемах нефтепродукты и пшеница», – сообщил он.
По его словам, были согласованы документы по проекту логистики Афганистан – Туркменистан – Татарстан, через Каспий и Волгу.
Забихуло Надери Татар отметил, что работа активизировалась после открытия в этом году Российского делового центра. Здесь ежедневно проходят переговоры, семинары, совещания, онлайн-конференции с разными странами и регионами России. Кроме этого, идет постоянная работа по линии гуманитарных проектов.
«От лица Совета татар Афганистана хотелось бы сказать слова благодарности руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талие Минуллиной. Она активно помогает в татарстано-афганском проекте по развитию овцеводства в Татарстане. Это очень хороший и халяльный проект. В нем участвуют и татары Афганистана. При грамотной реализации можно в разы увеличат поголовье овец в Татарстане, мясо которых можно будет экспортировать в страны Ближнего Востока. У наших овцеводов хорошие выстроенные отношения с этими странами», – заметил он.
В планах – организация в Татарстане халяльных магазинов и строительство Курбан-центра на 20 тысяч овец. Молодняк планируется завезти с пастбищ Афганистана.
«Татары Афганистана хотят активного взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном. Но хотелось бы пожелать татарстанским организациям, в частности Всемирному конгрессу татар, активнее поддерживать наши предложения», – заключил Забихуло Надери Татар.
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