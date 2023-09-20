Дипломатия по шариату: почему Москва выбрала Казань для переговоров с Афганистаном

Предыдущая встреча в «московском формате» прошла в столице России, но афганская сторона на нее не была приглашена

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Татарстан как связующий канал между Россией и Афганистаном

Предыдущая встреча в «московском формате» прошла в столице России в 2022 году, но афганская сторона на нее не была приглашена. Основной причиной называлось невыполнение рекомендаций по урегулированию обстановки в Афганистане.

Площадка для новой встречи выбиралась долго и тщательно. И выбор на Казань пал не случайно. Сейчас Татарстан – один из основных каналов для выстраивания политики в афганском направлении. За последние два года в Казань уже не раз приезжали представители министерств и ведомств Правительства Афганистана, и эта площадка им знакома.

Компании республики реализуют бизнес-проекты в Афганистане, выстроены связи по линии культуры, в частности с общиной афганских татар. Исполком Всемирного конгресса татар организовал онлайн-курсы по изучению татарского языка для членов общины. Стоит отметить, что афганские татары в последние годы усилили свое влияние в северных провинциях.

Татарстан наработал опыт дипломатии с исламскими странами. Это регион с уникальными традициями и религиозными учебными центрами. Это ценят и в Афганистане, где весь уклад жизни определен принципами шариата.

Большую роль в выстраивании доверительных отношений Татарстана и Афганистана сыграл казанский Благотворительной патриотический фонд мусульман России Фото: © «Татар-информ»

Казанский фонд умеет договариваться с племенными этническими группами

Большую роль в выстраивании доверительных отношений Татарстана и Афганистана сыграл казанский Благотворительной патриотический фонд мусульман России, представительство которого работает в Кабуле уже 5 лет. По мнению аналитиков, подобной структуры, связанной с РФ, больше нет – как в части работы по гуманитарным проектам, так и по умению договариваться с различными племенными этническими группами в Афганистане.

При его посредничестве Татарстан и начали посещать представители правительства Афганистана. Начальник управления исторических объектов Министерства информации и культуры Афганистана Насими Мохаммад Хасиб стал гостем Международного форума ЮНЕСКО, который проходил в Казани. Министр высшего образования Афганистана Мухаммад Нида Надим принял участие в мероприятиях Международного форума министров образования «Формируя будущее». А в мае этого года правительственная делегация из Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи посетила Международный экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum».

Используя различные общественные площадки, в том числе и площадку Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова, Татарстан продолжает планомерное развитие отношений между Афганистаном и Россией.

Альберт Бикбов: «Продолжает работу российское посольство, тогда как многие государства свои дипломатические представительства из Афганистана отозвали» Фото: из личного архива Альберта Бикбова

Во времена СССР были построены сотни промышленных объектов

Россия медленно, но верно продолжает выстраивать конструктивные отношения с Афганистаном, а также начинает осваивать афганский инвестиционный рынок, считает обозреватель Альберт Бикбов.

«Россия уже начала де-факто процесс официального признания афганского правительства. Уже появились первые афганские дипломаты, получившие аккредитацию в российском МИДе. Продолжает работу российское посольство, тогда как многие государства свои дипломатические представительства из Афганистана отозвали. Де-юре признать новую власть в Афганистане власти России пока мешает осторожность. Тем не менее работа по налаживанию отношений с новой афганской властью продолжается», – полагает эксперт.

Также он отметил, что в Афганистане не забывают, что СССР, в отличие от американцев, на земле Афганистана не только воевал, но и строил. В 1950-80-х годах при участии Советского Союза было построено 130 промышленных и инфраструктурных объектов, включая действующую по сей день ГЭС «Наглу» на реке Кабул, ирригационные сооружения в Джелалабаде, 1,5 тыс. километров автодорог, мосты, газопроводы, три аэропорта, заводы по производству хлеба, азотных удобрений и так далее. В 1960-е советские специалисты открыли и обустроили крупные месторождения природного газа в северной провинции Дзаузджан, на время сделав Афганистан страной – экспортером голубого топлива.

Металлургический завод. В 1950-80-х годах при участии Советского Союза было построено 130 промышленных и инфраструктурных объектов Фото: © «Татар-информ»

«Народ Афганистана может сравнить подходы американцев и СССР. Так что сохранившаяся об этом память, безусловно, будет играть на руку России в сотрудничестве с Афганистаном.

Россия осваивает инвестиционный рынок Афганистана

По словам Бикбова, в прошлом году Россия заключила крупную экономическую сделку с правительством Афганистана, пойдя на такой шаг первой из государств с момента смены власти в 2021 году. Согласно договору, а точнее, предварительным договоренностям, Россия будет ежегодно поставлять в Афганистан по одному миллиону тонн бензина и дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа, 2 млн тонн пшеницы. И хотя Россия предоставит существенную скидку, поставка будет за деньги, а это новые рынки сбыта тех же нефтепродуктов и пшеницы, что сейчас для России очень актуально.

Также правительство Афганистана возобновило ведущиеся с 1992 года разговоры о проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Россия, формально не участвующая в проекте, надеется извлечь из него определенные выгоды. Если бы ТАПИ был построен, российский газ из арктических месторождений мог бы поступать в Индию и Пакистан не по морю, как сейчас, а через систему трубопроводов. А это большие новые рынки сбыта, которые сегодня так остро нужны российской газовой промышленности.

Еще один афганский проект, который находится в зоне интересов России, – Трансафганская железная дорога (ТАЖД). По плану она должна соединить узбекский Термез, афганский Мазари-Шариф, Кабул и пакистанский мегаполис Пешавар, важный торговый узел на границе Южной и Центральной Азии.

«Это чрезвычайно важный с точки зрения логистики масштабный проект. Российская железнодорожная монополия – РЖД хочет взять на себя проектирование, строительство и обслуживание дороги. Вопрос только в финансировании, как и с ТАПИ», – добавил Альберт Бикбов.

Татарстан уже ведет в Афганистане консультационную и исследовательскую работу по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений Фото: © «Татар-информ»

У Татарстана много возможностей для сотрудничества с Афганистаном

По мнению Альберта Бикбова, у Татарстана тоже много точек соприкосновения для расширения сотрудничества с Афганистаном.

«Во-первых, Татарстан может поучаствовать в поставках нефтепродуктов как в рамках российско-афганской сделки, так и вне ее. Во-вторых, Татарстан уже ведет в Афганистане консультационную и исследовательскую работу по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений – состоялось несколько поездок татарстанских нефтяников. В-третьих, если афганские власти приступят к возрождению страны и начнут массовое строительство (прежде всего инфраструктурных объектов), то Татарстан может поставить грузовые автомобили», – уверен эксперт.

По линии вооруженных сил – возможна поставка вертолетов и другой продукции оборонного комплекса Татарстана. Есть перспективы взаимодействия по проектам в сфере образования и гуманитарной сфере.

«Возможностей очень много. И если новые власти Афганистана пойдут в правильном направлении, в направлении созидания, то Татарстан вполне может принять в этом посильное участие», – считает обозреватель.

Рустам Хабибуллин: «Новое правительство Афганистана старается максимально развивать производство, и российский бизнес может принять в этом активное участие» Фото: © «Татар-информ»

Афганистан согласовал добычу и переработку нефти и газа татарстанским нефтекомпаниям

Новое правительство Афганистана старается максимально развивать производство, и российский бизнес может принять в этом активное участие, а конструктивный дипломатический диалог двух стран облегчит эту задачу, считает руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«Политика прошлого правительства, которое принимало решение под диктовку США и стран НАТО, преимущественно ориентировалась на экспорт. Американцы активно продвигали свои интересы, а их компании-посредники хорошо зарабатывали, снимая процентную «шапку» с миллиардных сделок. Сейчас ситуация поменялась, и пришедшее к власти правительство делает акцент на развитии собственного производства и внутреннюю переработку сырья. И здесь открывается широкое поле для деятельности бизнес-компаний», – отметил Хабибуллин.

По его словам, в ходе ознакомительных экспедиций, которые организовал Российский деловой центр в Афганистане, российским бизнесменам показали законсервированные скважины нефти и газа, которые были пробурены еще советскими специалистами. Сейчас, кроме России, ими так же активно интересуются китайские и турецкие компании, в планах у которых постройка нефтеперерабатывающих заводов. На каких-то скважинах уже началась добыча, в среднем одна скважина дает до 500 тонн нефти в сутки. Руководство Афганистана уже согласовало добычу и переработку нефти и газа татарстанским нефтяным компаниям.

Энергетическая компания «КЭР-Холдинг» активно развивает проект строительства малой энергетики. Сейчас идет активное строительство водного канала Куштапе Фото: © «Татар-информ»

Энергетическая компания «КЭР-Холдинг» активно развивает проект строительства малой энергетики. Сейчас идет активное строительство водного канала Куштапе. И в этом направлении тоже возможно совершенно разноплановое сотрудничество бизнеса России и Афганистана.

«Руководству Российского делового центра в Кабуле поступил ряд интересных предложений, которые мы сейчас согласовываем с местными бизнесменами и правительством Афганистана. В том числе есть предложения из Республики Беларусь по сотрудничеству в экспорте и организации производства в Афганистане сельхозтехники, нефтепереработки, фармацевтики и организации на базе нашего центра их белорусского представительства. Также на днях к нам обратился Российско-Китайский консорциум по развитию в Афганистане совместных проектов в сфере зелёной энергетики. Есть, конечно, определенные сложности, и конструктивный дипломатический диалог стран облегчит эту задачу» – рассказал Рустам Хабибуллин.

В Российском деловом центре в Кабуле ежедневно проходят переговоры, семинары, совещания, онлайн-конференции Фото: © «Татар-информ»

Татары Афганистана хотят активно сотрудничать с Татарстаном

Возросшую активность в торговле отметил глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.

«В этом году в разы вырос экспорт наших фруктов и овощей на российский рынок. Также из России к нам поступает зерно, мука, халяльные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Из Татарстана идут в больших объемах нефтепродукты и пшеница», – сообщил он.

По его словам, были согласованы документы по проекту логистики Афганистан – Туркменистан – Татарстан, через Каспий и Волгу.

Забихуло Надери Татар отметил, что работа активизировалась после открытия в этом году Российского делового центра. Здесь ежедневно проходят переговоры, семинары, совещания, онлайн-конференции с разными странами и регионами России. Кроме этого, идет постоянная работа по линии гуманитарных проектов.

Забихуло Надери Татар: «Татары Афганистана хотят активного взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном» Фото: © «Татар-информ»

«От лица Совета татар Афганистана хотелось бы сказать слова благодарности руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талие Минуллиной. Она активно помогает в татарстано-афганском проекте по развитию овцеводства в Татарстане. Это очень хороший и халяльный проект. В нем участвуют и татары Афганистана. При грамотной реализации можно в разы увеличат поголовье овец в Татарстане, мясо которых можно будет экспортировать в страны Ближнего Востока. У наших овцеводов хорошие выстроенные отношения с этими странами», – заметил он.

В планах – организация в Татарстане халяльных магазинов и строительство Курбан-центра на 20 тысяч овец. Молодняк планируется завезти с пастбищ Афганистана.

«Татары Афганистана хотят активного взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном. Но хотелось бы пожелать татарстанским организациям, в частности Всемирному конгрессу татар, активнее поддерживать наши предложения», – заключил Забихуло Надери Татар.