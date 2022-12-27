«Дипломатия 404»: Полянский прокомментировал идею Украины о «мирном саммите» в ООН

Предлагаемый министром иностранных дел Украины Кулебой «саммит мира» на площадке ООН без участия в нем России невозможен. Так прокомментировал идею первый заместитель Постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«МИД Украины разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно и с призывом нас оттуда исключить <...> Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть „саммит мира“ без России?» — написал дипломат в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «без Украины его как раз представить очень просто», этого и боятся «кулебы и кислицы».

Ранее идею прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия будет вести переговоры с Украиной только на своих условиях.