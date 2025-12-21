Россия и США продолжают переговоры по Украине, опираясь на договоренности, достигнутые на встрече президентов в Анкоридже, тогда как Европа, по мнению Москвы, ориентирована на эскалацию конфликта. Об этом в интервью «ТАСС» заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он пояснил, что консультации между Москвой и Вашингтоном ведутся в духе ранее достигнутых пониманий. При этом Пилипсон подчеркнул, что европейские страны, по его оценке, препятствуют мирному урегулированию, подталкивая Киев к продолжению боевых действий.

Дипломат отметил, что Евросоюз, сосредоточенный на русофобских настроениях и подготовке к «большой войне», фактически исключил себя из круга конструктивных участников урегулирования.

Пилипсон добавил, что аналогичная позиция ЕС проявлялась и в контексте Минских соглашений 2014–2015 годов, а также во время российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Отвечая на вопрос о возможной конструктивности европейских партнеров в период председательства Кипра в Совете ЕС с 1 января 2026 года, дипломат отметил, что Никосия сохраняет конфронтационный курс ЕС против России.

Он указал, что кипрские представители регулярно подтверждают готовность продолжать финансовую и военную помощь Украине, наращивать оборонный потенциал ЕС под предлогом «российской угрозы» и участвовать в объединениях для обеспечения «условий безопасности и стабильности» на Украине. Пилипсон подчеркнул, что любые действия против российских интересов не останутся без адекватной оценки и ответа.