Дипломат: РФ рассчитывает на переговоры с США по гарантиям безопасности в реальные сроки

Россия рассчитывает запустить переговорный процесс с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности и продвинуть его в реальные сроки, контакты сторон уже начались. Об этом руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь и отдают себе отчет. Я думаю, что реально все же переговоры начнутся, и уже, по-моему, потихоньку есть контакт — [помощника Президента России] Юрия Ушакова с советником Президента США [по национальной безопасности Джейком Салливаном]», — рассказал Гаврилов.

Он отметил, что Москва ожидает от Вашингтона и НАТО реальных шагов по снятию российских озабоченностей в сфере безопасности.

«Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — резюмировал Гаврилов.

17 декабря МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что Москве необходимы именно юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.