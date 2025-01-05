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Дипломат рассказала, чем Татарстан привлекает туристов из Китая
Туристы из Китая активно посещают в туристических и иных целях российские регионы, включая Татарстан. Об этом сообщила генконсул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова.
По ее словам, РТ все больше привлекает китайских туристов.
«Республика Татарстан, благодаря своей уникальной архитектуре и смешению религий, стала местом притяжения путешественников из Китая», – сказала Прыжкова в интервью РИА Новости.
Также китайцы зачастую для путешествий выбирают Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток и другие города России.
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