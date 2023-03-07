Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть замороженные активы России

Любая форма отъема российских средств, которые были заморожены западными странами, противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их им придется вернуть. Об этом сказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, передает РИА Новости.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, „Группа семи“, какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая „воровская схема“ по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — отметил дипломат.

По его словам, что юридическая служба Совета Евросоюза практически признала, что когда-нибудь российские государственные активы придется возвращать — и возможно, с процентами. В противном случае им придется компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков, которые вряд ли об этом вообще догадываются.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Запад ввел многочисленные санкции против России, в том числе заморозил около половины валютных резервов страны (300 млрд долларов). Еврокомиссия неоднократно сообщала о поиске вариантов возможного использования замороженных активов на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.