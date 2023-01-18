Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить противостояние

Руководство Украины и поддерживающие его власти стран Запада могут в любой момент прекратить боевые действия, предложения российской стороны известны и остаются в силе. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», — заметил дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

При этом Гаврилов выразил убежденность в том, что «успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей». «Мы будем достигать их любым возможным путем и готовы к любому развитию ситуации», — заверил он.

Накануне Офис Президента Украины назвал условия для возобновления переговоров, включающие уважение к территориальной целостности и суверенитету этой страны. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел возможностей для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позднее Президент России Владимир Путин высказал уверенность в победе в специальной военной операции.