Дипломат Ермаков: Квазигражданские спутники Запада могут стать законной целью для ВС РФ
Квазигражданские спутники, которые страны Запада используют для поддержки операций украинских военных, могут стать законной целью для России. Об этом директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в интервью РИА Новости.
«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал дипломат.
По его словам, подобное провокационное применение гражданских спутников вызывают вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает исключительно мирное его использование.
Ермаков отметил, что прежде всего для поддержки украинских подразделений используется группа низкоорбитальных аппаратов, которые выполняют «сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными БПЛА, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов».