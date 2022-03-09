Дипломат Биричевский: Высокотехнологичные отрасли РФ не окажутся в изоляции

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций.

По его словам, у Москвы есть заинтересованные в сотрудничестве партнеры по всему миру.

«От себя могу сказать, что Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции — у нас были, есть и остаются партнеры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики», — пояснил Биричевский.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.