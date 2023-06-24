Дипломат Африканского союза: Много раз бывал в Казани и знаю, что Россия – сильная страна

В России все в скором времени придет в порядок, убежден дипломат Африканского союза Дарио Камал. Он выступил с поддержкой на фоне последних событий, вспоминав о своих визитах в Казань.

«Я лично и вся молодежь Африки очень обеспокоены ситуацией в России. Я учился в России, много раз был в Казани, знаю отношение руководства к своей молодежи, – отметил он. – Это сильная страна. Уверен, что скоро все придет в порядок. Сейчас хочу сказать только одно – я за Россию, мы все с Россией!».

Напомним, сегодня из-за попытки вооруженного мятежа Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, назвав ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны. Недавно стало известно, что после переговоров с Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с ЧВК «Вагнер» об урегулировании ситуации.

международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).