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Dino MC47 выступил в военном госпитале с песней «Аерылмагыз»
Российский рэпер Dino MC47 выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение в военном госпитале. Видео, на котором он исполняет песню «Аерылмагыз», появилось в соцсетях.
Ранее трек, записанный совместно с народной артисткой Татарстана Винерой Ганеевой, был презентован на мероприятии в честь Дня Героев Отечества. Песня посвящена тем, кто находится в зоне боевых действий, и тем, кто ждет возвращения бойцов с фронта. Как отметил сам рэпер, «Аерылмагыз» наполнена любовью к матери, Отчизне и родному дому.
Видео: соцсети
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