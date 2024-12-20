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Общество 20 декабря 2024 09:55

Dino MC47 выступил в военном госпитале с песней «Аерылмагыз»

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Российский рэпер Dino MC47 выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение в военном госпитале. Видео, на котором он исполняет песню «Аерылмагыз», появилось в соцсетях.

Ранее трек, записанный совместно с народной артисткой Татарстана Винерой Ганеевой, был презентован на мероприятии в честь Дня Героев Отечества. Песня посвящена тем, кто находится в зоне боевых действий, и тем, кто ждет возвращения бойцов с фронта. Как отметил сам рэпер, «Аерылмагыз» наполнена любовью к матери, Отчизне и родному дому.

Видео: соцсети

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