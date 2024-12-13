Динияр Садиков из Московской области победил в «Кубке Содружества» по тайскому боксу

16-летний Динияр Садиков из Московской области занял первое место в «Кубке Содружества» по тайскому боксу, став лучшим в своей возрастной и весовой категориях. XVIII международный турнир и Кубок России по муайтай (тайский бокс) прошел в Нижнем Новгороде. Он является отборочным на первенство России.

Как сообщает Полпредство РТ, юноша входит в состав национальной сборной России. Занимается тайским боксом с 7 лет и уже имеет большой опыт выступлений в других дисциплинах спортивных единоборств – классический бокс, рукопашный бой, кикбоксинг.

В 2018-м парень стал чемпионом мира по кикбоксингу в Латвии (Рига). В 2019-м - чемпионом мира по тайскому боксу на чемпионате в Турции (Анталия). В будущем Динияр планирует продолжить спортивную карьеру.

Турнир в Нижнем Новгороде собрал рекордные 1375 участников, лучших бойцов муайтай со всей России - из более 60 регионов страны. Уникальное число участников стало настоящим рекордом, подтверждая растущую популярность этого боевого искусства.

Тайский бокс, или муайтай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран.

фото: Полпредство РТ