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Спорт
22 мая 2022  00:13
Cергей Гаврилов

Динияр Билялетдинов: Не первый раз все складывает не пользу «Рубина»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал свое мнение о причинах вылета «Рубина» из РПЛ.

Динияр, игравший в «Рубине» в 2015-2017 гг (14 матчей — 2 гола) под руководством своего отца Рината Билялетдинова, отметил уход легионеров.

«Наверное, влияние на результат команды оказал отъезд большого количества легионеров. Заменить их не удалось. Это означает, что зависимость от иностранных игроков велика. «Рубин» не показывал игру, которая смогла бы переломить удачу. Команда текла по течению».

Говоря о сегодняшнем домашнем поражении «Рубина» от «Уфы» (1:2), Динияр назвал решающей причиной психологию.

«Главный тренер оказался заложником ситуации. Удача сегодня была на стороне «Уфы». Незабитый пенальти — вопрос психологии. Это большая ответственность была. Он же забил первый пенальти. Так бывает. Это не первый и не последний раз в футболе. Не первый раз уже все складывает не в пользу «Рубина», — сказал Билялетдинов изданию «Спорт-Экспресс».

#Рубин #ФНЛ #РПЛ #футбол
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