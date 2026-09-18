Династия педагогов из Елабуги: «Мы должны участвовать в формировании будущего»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

На избирательном участке №1386 в Елабуге проголосовали представители педагогической династии Пчельниковых – Надежда и Анастасия.

Для семьи участие в выборах стало давней традицией. Общий стаж Пчельниковых в сфере образования превышает 25 лет. За это время они не только работали в школе, но и воспитывали учеников, передавая им свои знания и опыт.

«Если мы воспитываем детей, мы должны участвовать и в формировании будущего общества», – считают Надежда и Анастасия.

По их словам, учитель своим примером показывает детям отношение к окружающим людям и обществу. Поэтому участие в выборах они воспринимают как часть гражданской ответственности. Для них важно, чтобы дети видели: участие в жизни страны начинается с простых вещей – в том числе с посещения избирательного участка.