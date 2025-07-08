Династия из Казани стала победителем фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

В новом здании театра имени Камала завершился фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». В финал прошли шесть семей из разных районов республики, представляющие разные национальности. Победителем стала династия Ахатовых-Вахитовых, их родословная охватывает 20 поколений. Их наградил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Рад, что в семьях республики очень бережно относятся к родному языку и хранят традиции. Мы с вами – счастливые люди. В Татарстане созданы все условия для того, чтобы представители всех народов, проживающих в республике, могли общаться на родном языке», – отметил глава парламента.

Перед началом церемонии все шесть семей финалистов представили выставки, посвященные своему генеалогическому древу и традициям. Можно было увидеть старинную одежду, артефакты и фирменные блюда.

Затем на главной сцене театра семьи показали представления о своей истории.

«На этом фестивале семьи поделились своими родословными. Это красивая и вертикальная уникальная площадка, где сохраняется национальная идентичность. Важно, что принимают участие и дети. Здесь они узнают, кем были их бабушки и дедушки, каких успехов они достигали. Когда передаются традиции между поколениями, это дает огромный результат», – добавила председатель жюри фестиваля, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.