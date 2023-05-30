Трудовые династии журналистов Татарстана наградили дипломами за верность профессии. Церемония вручения, а также выставка с фотографиями и историями семей прошли в культурном центре «Сайдаш».

«Нет лучшего показателя верности профессии, чем когда дети продолжают заниматься делом своих родители, родственников и близких», – заявил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на церемонии.

Всего сегодня вручили 15 дипломов, а на выставке можно было увидеть 18 новых семейных фото и историй. С учетом прошлогодних участников всего таких семей насчитывается 45, а общее количество журналистов в них – 116.

Данный выставочный проект впервые был представлен в прошлом году, в первоначальный вариант выставки вошли 19 семей. Однако позже из-за большого числа желающих круг героев расширили до 27.