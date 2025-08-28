Динара Зиннатова: Современная журналистика должна быть актуальной и полезной
На лектории по направлению «Медиа» делегаты IX Всемирного форума татарской молодежи обсудили вопросы развития татарских медиа. Заместитель главного редактора молодежного журнала «Идел» Динара Зиннатова, выступая перед участниками, поделилась своим видением ситуации в этой сфере.
«Я считаю, что современная журналистика должна быть актуальной и полезной. Когда я создаю контент, всегда перед собой ставлю этот вопрос. Если материал не отвечает этим требованиям, мне кажется, он и не нужен. Информация должна помогать в повседневной жизни», – убеждена Зиннатова.
«Сегодня самый ценный ресурс – это время, поэтому, чтобы информация воспринималась быстрее, мы ее должны подавать в упрощенном виде. В этом случае получается полезный контент», – добавила она.
В работе лектория «Медиа» также принял участие известный журналист Рамис Латыпов. В ходе обсуждения делегаты рассказали о состоянии татарской журналистики в разных регионах и о своих личных проектах, поделились мнениями по актуальным вопросам.
IX Всемирный форум татарской молодежи состоялся в рамках форума «Милләт җыены», организованного Всемирным конгрессом татар. В форуме приняли участие около 400 делегатов, представляющих 68 регионов РФ и 27 зарубежных стран. В IT-парке имени Башира Рамиева состоялось пленарное заседание форума. Делегаты также общались в рамах лекториев по направлениям «Медиа», «Цифровизация», «Культура», «Бизнес», «Образование», «История».