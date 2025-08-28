Динара Зиннатова: Современная журналистика должна быть актуальной и полезной

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На лектории по направлению «Медиа» делегаты IX Всемирного форума татарской молодежи обсудили вопросы развития татарских медиа. Заместитель главного редактора молодежного журнала «Идел» Динара Зиннатова, выступая перед участниками, поделилась своим видением ситуации в этой сфере.

«Я считаю, что современная журналистика должна быть актуальной и полезной. Когда я создаю контент, всегда перед собой ставлю этот вопрос. Если материал не отвечает этим требованиям, мне кажется, он и не нужен. Информация должна помогать в повседневной жизни», – убеждена Зиннатова.

«Сегодня самый ценный ресурс – это время, поэтому, чтобы информация воспринималась быстрее, мы ее должны подавать в упрощенном виде. В этом случае получается полезный контент», – добавила она.

В работе лектория «Медиа» также принял участие известный журналист Рамис Латыпов. В ходе обсуждения делегаты рассказали о состоянии татарской журналистики в разных регионах и о своих личных проектах, поделились мнениями по актуальным вопросам.

IX Всемирный форум татарской молодежи состоялся в рамках форума «Милләт җыены», организованного Всемирным конгрессом татар. В форуме приняли участие около 400 делегатов, представляющих 68 регионов РФ и 27 зарубежных стран. В IT-парке имени Башира Рамиева состоялось пленарное заседание форума. Делегаты также общались в рамах лекториев по направлениям «Медиа», «Цифровизация», «Культура», «Бизнес», «Образование», «История».

