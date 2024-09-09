Динар Хафизуллин: «Поразмыслил и решил: что мне с обидой на «Ак Барс» всю жизнь идти?»

Вернувшись после неудачного сезона из «Ак Барса» в Уфу, Динар Хафизуллин провел лучший год в карьере Фото: hcsalavat.ru

«Вопрос количества легионеров нужно решать заранее и надолго, а не летом»

Как провел лето?

На самом деле, все лето вообще провел в Казани. Кроме двенадцати дней, в течение которых мы отдыхали в Турции. На море съездили, и то там домой хотели поскорее.

На этот раз не решился все-таки на участие в Казанском марафоне?

Этим летом не так много бегал. Жара была – проблематично бегать. С погодой не все сложилось, как и с марафоном. Как готовился к сезону? В зал ходил. В центре Казани недавно открылся неплохой зал. Плюс дома иногда занимался, есть небольшая тренажерка. Поддерживал форму, это необходимо, потому что после выхода из отпуска тесты очень серьезные. Сейчас нет тех, кто не готовится самостоятельно.

Большая группа хоккеистов готовилась к сезону в Казани. От Якупова и Шарипзянова до Панина со Свечниковым и Хохряковым. Почему решил не присоединяться к ребятам?

А я никогда не катался в таком составе. Я больше все-таки сам занимался все эти годы. Не стал менять традицию, скажем так.

Как считаешь, почему в последнее время все больше хоккеистов выбирают местом для подготовки Казань?

Обычно это всегда московские центры, где есть специалисты по физподготовке. А все названные хоккеисты связаны же с Казанью. Думаю, это просто из-за места их пребывания. Кто живет в Казани, тот занимается в Казани. Кто в Москве – тот, соответственно, там.

Этим летом предсезонка стала длиннее, хоккеисты могут позволить себе отдохнуть на пару недель подольше. Это проблема или плюс?

Что ты готовишься месяц, что готовишься сорок дней – времени все равно достаточно. Но здесь просто сразу с корабля на бал, времени на раскачку нет. Раньше может быть немного растягивали нагрузку, сейчас плотнее. Но проблемы я не вижу, ко всему привыкаешь. Может быть, с точки зрения тренера, это минус, с точки зрения игрока – плюс.

Сейчас очень много хоккеистов без работы – около тридцати человек готовятся самостоятельно. С чем связан резкий отказ клубов от вполне еще боеспособных игроков, по-твоему? Рынок поменялся или хоккей?

Думаю, что одной причины нет, есть совокупность факторов. И что двоих легионеров добавили – понятно. Что «Металлург» молодыми выиграл – понятно. Ну и с этим потолком зарплат – клубы считают деньги, проще взять молодого и перспективного, чем взять взрослого, который уже выше головы не прыгнет. Плюс взрослый, естественно, попросит больше денег. Все на поверхности. Но на самом деле, это же резко как-то произошло, раньше такого не было.

В лиге вернули старый лимит на легионеров до пяти. Правильное решение?

Все-равно конкуренция – двигатель прогресса. Однозначного ответа нет. Раньше же тоже всегда было пять легионеров, только на один сезон сокращали. Я не думаю, что это случилось как гром среди ясного неба. Всегда с этим жили, и продолжаем с этим жить. Но, я думаю, сколько бы легионеров ни было, это надо решать заранее и на много лет вперед. А летом принимать решение, сколько их будет… Ну, пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят.

«Никаких реваншистских настроений точно не было. Готовился, планомерно работал. Это и принесло свои плоды» Фото: ak-bars.ru

«Рад, что принял решение вернуться в «Салават», хотя это было добровольно-принудительно»

Какие итоги межсезонья? Эта уфимская команда стала сильнее прошлой?

Хоккей у нас остался тот же – система игры та же, принципы те же остались. Сезон покажет, оценивать слишком рано.

На Кубке Республики Башкортостан тебя наигрывали с Василевским. Выпускали и с Паниным. Оба вроде скорее силовые, а ты – техничный атакующий защитник. С кем комфортнее?

Это только в матче с «Северсталью» мы «крутились» в три защитника, потому что Миша Науменков травму получил. А так мы обычно с Лехой Василевским наигрываемся, как и в прошлом сезоне. Это потом нас развели и стали наигрывать с Пашей Коледовым. Абсолютно со всеми комфортно играть.

В контрольных матчах ты стабильно в первой паре и с ассистентской нашивкой. Благодаришь судьбу, что все так вышло, и вернулся в Уфу после неудачного сезона в «Ак Барсе»?

Ну, конечно, я рад, что принял такое решение. Ну, скорее меня вынудили в «Ак Барсе» принять такое решение, скажем добровольно-принудительно. Но, как говорят, все что ни делается – все к лучшему. На самом деле очень доволен. И, конечно, рад, что контракт продлил после этого.

Недавно на пресс-конференции руководство «Салавата Юлаева» говорило, что продолжает поиски качественного защитника. Не обижает, что ищут еще кого-то?

Нет, конечно. Наоборот, это будет классно, когда появится еще один защитник высокого уровня. Будет чему научиться у него. Я только за. Главное, чтобы команда выигрывала.

«Да, в Казани был неудачный отрезок, который бывает вообще у всех спортсменов» Фото: ak-bars.ru

«Всегда был уверен в себе и своих силах даже после неудачного сезона в «Ак Барсе»

Минувший сезон в «Салавате Юлаеве» для тебя получился максимально удачным. 26 очков в 68 матчах. Потрясающий показатель полезности. Как сам считаешь, в чем причина?

Естественно, доверие тренера. Партнеры поддержали – я им отдавал, они реализовывали. На самом деле я никогда не всматривался в эту статистику «плюс-минус», очки… Главное, сыграть понадежнее, и чтобы команда выигрывала.

Не в том ли дело, что система игры больше подошла, чем казанская?

Возможно, есть в этом доля правды.

Прошлым летом возвращался в Уфу из «Ак Барса» не в самом лучшем состоянии. Верил, что после этого сезона удастся восстановиться? Ментально, в первую очередь.

Я всегда был в себе уверен. Все равно я рассчитывал на свои силы, знал, что я способен, как я умею играть. Как играл до этого. Да, в Казани был неудачный отрезок, который бывает вообще у всех спортсменов. И непонятно, когда тебя настигнет этот отрезок. Но всегда за черной полосой идет белая. Все-таки рассчитывал на то, что смогу реабилитироваться. Хорошо, что это получилось.

В последнем сезоне за «Ак Барс» во время плей-офф тебя довольно серьезно критиковали болельщики в комментариях. Насколько это влияло на тебя?

Кто-то читает их. Я никогда не читаю.

Насколько в таком рывке в результативности и в качестве игры сыграла мотивация доказать, что впечатления от сезона в «Ак Барсе» были ошибкой? Что зря отказались.

Знаешь, сейчас модно говорить эту фразу «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида на Казань. Потом поразмыслил, и подумал: что мне сейчас с этой обидой всю жизнь идти? Махнул рукой на них, и все. Никаких реваншистских настроений точно не было. Готовился, планомерно работал. Это и принесло свои плоды.

Последний сезон выдался для тебя лучшим? Можно поставить его на один уровень с праймовыми сезонами в СКА?

В СКА всегда была серьезная конкуренция. Бывали сезоны, когда я набирал около 25 очков при Воробьеве, кажется. Но конкретно каких-то деталей вспомнить не могу. Где играл, в большинстве ли, в какой паре. То есть, нюансы не вспомнишь для сравнения. Помню, что получился хороший сезон, но он был не чемпионский.

«Я думаю, если они выиграли, то конечно, заслужили эту победу. Но точно не тем, что запугали» Фото: hcsalavat.ru

«Трактор» нас выбил заслуженно, но не потому что «запугал»

«Салават» вновь не сумел пройти первый раунд плей-офф. Как считаешь, «Трактор» действительно смог «напугать» уфимскую команду своими силовыми уловками с постоянными драками и провокациями гренадеров?

Да нет. Просто они по итогу сыграли лучше, острее, можно сказать. Мы в быстроте им проигрывали. А те моменты, которые надо было выжимать, мы не смогли выжать и воплотить в голы. Ну что говорить, что они нас незаслуженно выиграли? Так тоже неправильно. Я думаю, если они выиграли, то конечно, заслужили эту победу. Но точно не тем, что запугали.

Кто-то говорит, что дело в неопытности Виктора Козлова в решающих играх на выбывание. Можешь опровергнуть эту теорию?

А что у Заварухина больше опыта что ли?

«Ак Барс» тоже вылетел в первом раунде, хотя годом ранее играли в финале. Как считаешь, что могло так резко сломаться в команде после твоего ухода?

Не знаю, но «Автомобилист» же вообще здорово сыграл в плей-офф. И проиграли они им по делу. И Питер «Автомобилист» по делу прошел. Сетка так распорядилась, что «Ак Барс» попал на такой «Автомобилист», который раньше дальше первого раунда, по-моему, не проходил. И оказалось вот так.

Есть версия, что ко второму году хоккеисты просто устали от манеры управления Зинэтулы Билялетдинова. Насколько это может быть правдой?

Меня не было во второй год его работы, не могу сказать.

Сейчас в Казани идет перестройка, в результате которой уже расстались с Вячеславом Войновым. На твой взгляд, это логичное решение, учитывая тренд на омоложение составов в КХЛ?

Тренд пошел и люди следуют этому тренду. Завтра тренд поменяется, они будут другому следовать, может наоборот – опытных набирать. Хотя, какие-то команды, наоборот, только опытных набирают. Посмотрим, сезон покажет, кто был прав.